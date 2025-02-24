Не договорились на берегу

Челябинский суд отказался расторгать договоры аренды земельных участков на берегу озера Чебаркуль в одноименном городском округе. С таким требованием к застройщику «Жилгражданстрой» обратилось местное управление муниципальной собственности. Земельные участки были предоставлены компании в 2016 году для возведения микрорайона с многоэтажными домами. Реализация проекта остановилась из-за проверок и многочисленных жалоб жителей Чебаркуля на возможные экологические последствия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект строительства ЖК на 14 тыс. жителей на берегу Чебаркуля представили еще в 2017 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Проект строительства ЖК на 14 тыс. жителей на берегу Чебаркуля представили еще в 2017 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска управления муниципальной собственности Чебаркульского городского округа к специализированному застройщику «Жилгражданстрой». Заявитель требовал расторгнуть 42 договора на аренду земельных участков в районе улиц Больничная—Колхозная, которые расположены в прибрежной зоне озера Чебаркуль. Решение было принято 20 февраля, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление администрация Чебаркуля подала 17 июля прошлого года. По данным суда, предметом спора стали договоры, которые управление муниципальной собственности городского округа заключило с «Жилгражданстрой» в апреле 2023-го в рамках проекта планировки и межевания территории на берегу озера Чебаркуль. Застройщик тогда получил в аренду до 11 июня 2029 года земельные участки общей площадью 28,3 га.

В 2016 году «Жилгражданстрой» стал победителем открытого аукциона на право заключения договора о развитии территории возле улиц Больничная и Колхозная. В рамках проекта подрядчику необходимо построить таунхаус, многоквартирные дома бизнес- и комфорт-класса, магазин, школу верховой езды, торговый комплекс, трансформаторные подстанции, автостоянки и многое другое.

ООО «Специализированный застройщик “Жилгражданстрой”» зарегистрировано в Чебаркуле в 2007 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром организации является Людмила Пузач, а директором — Радик Сабиров. Выручка «Жилгражданстроя» за 2023 год составила более 494,3 млн руб., а чистая прибыль — 108,8 млн руб. Всего «Жилгражданстрой» в Чебаркуле ввел в эксплуатацию три жилых дома в микрорайоне №3, а также еще пять на улицах Карпенко, Заря и Энгельса.

Согласно документам суда, в июне 2023 года администрация Чебаркуля приняла решение отменить постановление о планировке территории на берегу озера. В связи с этим она направила застройщику соглашение о расторжении договоров аренды, но «Жилгражданстрой» отказался их подписывать, а администрация обратилась в суд.

Арбитраж установил, что для расторжения договоров аренды истцу необходимо доказать следующее: ответчик не успевает использовать землю по назначению, имеет задолженность по оплате аренды, не подготовил градостроительный план, проектную документацию, а также не получил положительное заключение экспертизы. Истец доказательств этих фактов не представил.

«“Жилгражданстрой” с момента получения земельных участков производит действия, необходимые для начала строительства. Кроме того, ответчик подтвердил свою заинтересованность в освоении спорных земельных участков. Суд приходит к выводу об отсутствии нарушений режима использования земельных участков со стороны арендатора»,— заключил суд.

“Ъ-Южный Урал” направил запрос в адрес администрации Чебаркульского городского округа и управления муниципальной собственности. На время подготовки материала ответ не поступил.

В марте 2019 года администрация Чебаркуля проиграла суд «Жилгражданстрою». Тогда застройщик через арбитражный суд требовал обязать ответчика продолжить процедуру формирования схем земельных участков в районе улиц Больничной и Колхозной. Согласно документам суда, в июле 2018 года администрация Чебаркуля известила «Жилгражданстрой» о приостановлении указанной процедуры. Основанием стали «многочисленные запросы, проверки надзорных и контрольных органов по заключению договора о развитии застроенной территории». Суд удовлетворил требование истца и признал недействительным решение администрации, вызвавшее спор.

Проект застройки территории у берега озера Чебаркуль был представлен в 2017 году. Он стал частью южноуральского туристического кластера «Синегорье». В районе улиц Больничной и Колхозной планировалось построить жилой микрорайон «Молодежный», который сможет вместить около 14 тыс. жителей. Проект был презентован чебаркульцам на публичных слушаниях. Тогда местные жители раскритиковали его, посчитав, что строительство нового микрорайона негативно отразится на состоянии окружающей среды, а сам объект не будет востребован.

В июле 2023 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался обращением жителей Чебаркуля, недовольных планируемым строительством микрорайона на берегу озера. По их словам, это может привести к «обмелению водоема и экологическому бедствию». Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по этим доводам, начать расследование и представить доклад о его результатах.

Проверку также провело министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера. Ведомство в июне прошлого года заявило, что выявило нарушения, из-за которых застройка территории вблизи озера Чебаркуль невозможна. Главе городского округа было выдано предписание об их устранении.

Ольга Воробьева