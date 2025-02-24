Россельхознадзор выявил нарушения в производстве яиц в Пензенской области

В ходе проверки управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области обнаружило нарушения в декларациях о соответствии на яичную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты изучили действующие декларации о соответствии на продукцию одного из пензенских предприятий и выявили в пяти из них отсутствие исследований на диоксины в протоколах испытаний. Тем самым был нарушен техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Управление объявило предприятию предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Надзорное ведомство призвало производителя обеспечить соблюдение норм производства и оборота пищевой продукции. По итогам проверочных мероприятий специалисты признали недействительными пять деклараций о соответствии на яичную продукцию.

Павел Фролов