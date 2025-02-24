В уставы муниципальных образований Татарстана внесли более 2,8 тыс. изменений

За 2024 год в Татарстане в уставы муниципальных образований было внесено свыше 2,8 тыс. изменений. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минюста республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минюста Татарстана Фото: Пресс-служба Минюста Татарстана

Чаще всего корректировки вносились в документацию о полномочиях ОМС, опубликования и обнародования муниципальных актов, а также в части досрочного прекращения полномочий депутатов и глав муниципалитетов Татарстана.

Актуализация устава — это ключ к более быстрой адаптации местного законодательства к актуальным социально-экономическим условиям, она способствует более эффективному управлению и улучшению качества жизни населения, отметил заместитель министра юстиции Татарстана Мухаррям Ибятов на семинаре для муниципальных служащих.

Дарья Сайфиева