В Ульяновской области в январе ввели в эксплуатацию 1 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах

В Ульяновской области в первый месяц 2025 года сдали в эксплуатацию 1 тыс. кв. м жилых помещений в многоквартирных домах. Это на 909% больше, чем год назад. Такие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего в январе на территории региона ввели в эксплуатацию 33 тыс. кв. м жилья, что на 32% меньше показателя за январь 2024 года. Из них 31 тыс. кв. м жилых помещений пришлась на индивидуальные жилые дома. Это на 35% меньше, чем в январе прошлого года.

За 2024 год в Ульяновской области сдали в эксплуатацию 735 тыс. кв. м — на 8% меньше показателя за 2023 год.

Руфия Кутляева