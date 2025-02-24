Нижегородца приговорили к 13 годам за убийство жены

Жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода признали виновным в убийстве супруги. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что в начале сентября 2024 года фигурант в ходе конфликта с женой не менее восьми раз ударил ее ножом в голову, шею, и грудную клетку, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевшая умерла на месте.

С учетом уже имеющейся судимости, наказание по которой еще не отбыто, мужчине назначили 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина