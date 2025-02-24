Депутаты повторно обсудят перераспределение средств дорожного фонда

Комитет заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам отложил поправки о перераспределении средств дорожного фонда и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья для покрытия дефицита областного бюджета. Их повторно обсудят перед заседанием заксобрания 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», на сокращение дефицита, который планируется увеличить на 7,7 млрд руб., до 35,4 млрд руб., минфин планирует направить 1,1 млрд руб. из дорфонда. Еще 1,4 млрд руб. министерство намерено направить из 3,9 млрд руб., заложенных в 2025 году на переселение граждан из аварийного жилья. По поводу дорфонда у минфина возникли разногласия с областным минтрансом, который опасается сокращения финансирования строительства и ремонта дорог.

Региону необходимо увеличивать процент нормативного состояния дорог, отметил министр транспорта Павел Саватеев. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) этим нормативам должны соответствовать 60% дорог, однако после строительства скоростной магистрали М-12 часть нижегородских дорог оказались разрушенными, по итогам 2024 года нормативам отвечают 32,9% дорог.

Владимир Зубарев