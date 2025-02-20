На Дону стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 16% за год

В Ростовской области средняя цена за квадратный метр жилья в многоквартирных домах в IV квартале 2024 года составила почти 103 тыс. руб. для квартир в новостройках и около 91 тыс. руб. на вторичном рынке. Для сравнения: в IV квартале 2023 года цена за один квадратный метр жилья в новостройках составляла почти 88 тыс. рублей, на вторичном более 84 тыс. рублей за кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

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В регионе цены на типовые квартиры в новостройках были ниже, чем у ближайших соседей — Краснодарского края и Волгоградской области. На вторичном рынке стоимость жилья в Ростовской области также оказалась ниже, чем в Краснодарском крае.

Также в IV квартале по отношению к III кварталу прошлого года наблюдается положительная динамика средней стоимости жилья на первичном рынке рост 2%, на вторичном — 1,6%.

В новостройках элитные квартиры подорожали на 6,3%, а с улучшенной планировкой — на 2,5%. В то же время стоимость типовых квартир в новостройках снизилась на 1,4%. На вторичном рынке цены варьировались от 0,2% для квартир с улучшенной планировкой, и для типовых до 2,7%.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области ввод многоквартирных домов вырастет на 42% в 2025 году.

Снежана Стодольская