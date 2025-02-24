Блинам добавят огонька

С 24 февраля началась масленичная неделя. Основные гуляния в честь Масленицы пройдут на Урале в субботу и воскресенье, 1 и 2 марта. В Екатеринбурге можно познакомиться с традициями праздника в музеях Литературного квартала, поучаствовать в состязаниях, играх со скоморохами и танцах — в парке Маяковского и в Музее истории Екатеринбурга. Празднование Масленицы пройдет и в других территориях Свердловской области: в Невьянске, Нижних Таволгах, Сысерти, Черноисточинске, Реже и Арамили, где сожгут девятиметровое чучело Солнечного коня. Подробнее о событиях масленичной недели — в обзоре «Ъ-Урал».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Масленица

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) с 24 февраля по 2 марта проходит развлекательная программа для детей. Маленькие гости смогут покататься на масленичном поезде, поучаствовать в народных играх, забавах, штурме снежного городка и угоститься блинами с чаем. Стоимость билета — 500 руб.

В музеях Литературного квартала в Екатеринбурге в масленичную неделю пройдут праздничные гулянья. Так, в Музее Решетникова с 25 февраля по 1 марта представляют программу «Отворяй ворота – пришла Масленица!», где Хозяйка дома рассказывает историю самого древнего славянского праздника, о его героях, солярных играх, масленичном чучеле. Во дворе дети поучаствуют в театре Петрушки и покатаются на масленичном поезде. Стоимость билета — 700 руб.

В Музее Мамина-Сибиряка с 25 февраля по 1 марта праздник масленицы «Где блины — там и мы» проведут герои сказок писателя и русских народных сказок. Дети прочитают стихотворения поэтов о весне, споют, станцуют и помогут сказочным персонажам встретить весну. Стоимость билета — 500 руб.

В пятницу, 28 февраля, в МИЕ состоится «масленичный гастро-баттл», в котором этнолог Вячеслав Печняк и ресторанный критик Яков Можаев обсудят дореволюционную кухню Екатеринбурга и Урала и то, как праздновали масленицу купцы и простые горожане. В конце вечера гости попробуют блины с авторской приправой и фирменный чай.

В Екатеринбурге впервые устроят Масленицу на Площади 1905 года. 1 и 2 марта возле катка горожан встретят аниматоры и арт-дуэт Zazou. Рядом будет организована фотозона, а на льду гостей ждут скоморохи. За музыкальное сопровождение будет отвечать группа Uzoritsa, а вечером DJ Андрей ДерЖи. Вход на каток — по билетам.

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Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Масленица

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) развлекать публику на Масленице 2 марта будут скоморохи с танцами, шутками и прибаутками. В Летнем парке «Уралмаш» в этот день покажут спектакли для детей и устроят соревнования. В завершении программ в парках сожгут чучела Масленицы.

На площади перед культурным центром «Урал» 2 марта пройдут хороводы, выступления фольклорного вокально-инструментального ансамбля «Красота», а также гости смогут угоститься блинами и увидеть сжигание чучела Масленицы. Вход на мероприятие свободный.

В Невьянске на традиционной Широкой Масленице скоморохи Кирша и Ерема расскажут об особенностях каждого дня праздничной недели. Возле Невьянской башни пройдут гуляния с играми и забавами. Дополнить программу можно катанием на санях и трапезой с блинами. Стоимость входного билета — 300 руб.

В парке отдыха «Лесная галактика» в Арамили 1 марта гостей встретят Скоморох, Весна, Маша и Медведь. В программе — песни, танцы, активные игры, хороводы вокруг Масленицы, а также блины и традиционное сжигание чучела. Стоимость билета — 100 руб.

В Нижних Таволгах 1 марта пройдет фестиваль на керамическом заводе, посвященный проводам зимы. В программе: сказка от артистов Коляда-театра «Жирхарка», интерактив от ансамбля «Горожане», музыка и игры со сцены от ведущего. Гостей также ждут лекции по народной культуре, в том числе об особенностях Уральской масленицы, катание на санях, борьба на мешках, экскурсии по заводу. Стоимость детского билета — от 999 руб., взрослого — 2,499 тыс. руб.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Масленица

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В поселке Черноисточинск (Пригородный район Свердловской области) 2 марта состоится «Щедрая широкая Масленица». Гостей ждут такие аттракционы, как «Дорога смелых», «Бой подушками на бревне», «Игры народов Урала» и другие игры, а также хороводы возле «Теплой сцены». Во время празднований пройдут мастер-классы, ремесленная ярмарка, будет работать фудкорт. В завершении программы сожгут чучело Масленицы. Стоимость входного билета — 450 руб.

В «Парке Сказов» в Арамили 2 марта пройдут народные гуляния, забавы и игры, а также выступят народные коллективы и ансамбли. Помимо этого, гостей ждут иммерсивное представление с Бабой Ягой «Натальный Блин» на импровизированной кухне, шоу с дрессированными собаками, выступление кавер-группы под фольклорные мотивы. Вечером состоится сожжение девятиметрового «Солнечного коня». Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

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Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Масленица

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Реже в термальном комплексе «Баден-Баден» 2 марта в рамках программы «Масленичный разгуляй» состоятся театрализованное представление, выступление фольклорного ансамбля, хороводы, песни и пляски. Для детей устроят анимацию, а в завершении программы сожгут чучело. Посещение бесплатно для всех гостей.

В Музее Бажова в Сысерти с 15 февраля по 2 марта проходят масленичные гулянья «Ишь ты, Масленица». В этом году программа посвящена интерпретации важных исторических событий сысертскими жителями XIX столетия. В центре внимания — штурм Сысерти войсками пугачевского атамана Белобородова и стояние на горе Бессоновой. Гостей приглашают поучаствовать в защите Сысертского завода в артиллерии, пехоте или коннице и познакомиться с традициями масленицы. Стоимость билета — от 600 руб.

Подготовила Анастасия Таначева