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Восемь человек пострадали после катаний на ватрушках в Ставрополе

В Ставрополе количество пострадавших после катаний на тюбингах выросло до восьми, сообщает мэр города Иван Ульянченко.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Из-за неосторожности и пренебрежениями правилами безопасности только за субботу там пострадали пять человек, в том числе трое детей»,— говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Одной женщине назначено амбулаторное лечение, 22-летняя девушка находится в реанимации.

В районе Холодных Родников, где произошло ЧП, находятся бассейны под открытым небом, которые зимой замерзает. Местные жители используют их как необорудованные катки. Сейчас там дежурят несколько бригад спасателей.

Николай Аксенов

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