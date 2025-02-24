Гендиректор «Сочи-Парка» покинет свой пост

Генеральный директор АО «Сочи-Парк» Людмила Кузнецова покинет свой пост, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу компании. Госпожу Кузнецову сменит операционный директор Геннадий Григоренко, он приступит к исполнению обязанностей 25 марта 2025 года.

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«Место Людмилы Кузнецовой, руководившей компанией семь лет, займет операционный директор Геннадий Григоренко»,— уточнили в компании, не комментируя причины кадровых изменений.

Людмила Кузнецова возглавляла АО «Сочи-Парк» с 2018 года. До этого она работала в НАО «Красная Поляна».

Вячеслав Рыжков