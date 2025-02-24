Двух жителей Владикавказа признали виновными по делу о незаконном сбыте оружия

Суд признал виновными двух ранее судимых жителей Владикавказа в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Северной Осетии – Алании.

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Прокуратурой Северо-Западного района Владикавказа было доказано, что фигуранты для получения материальной выгоды решили продать оружие и боеприпасы за 100 тыс. рублей. Полицейские пресекли их незаконные действия и изъяли из оборота одну единицу огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

По совокупности приговоров суд назначил наказание в виде 9 и 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Андрей Николаев