Четыре человека погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии
Четыре человека погибли в результате ДТП в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщили в главке МЧС республике.
Фото: МЧС России
Авария произошла на выезде из станицы Зеленчукская в сторону станицы Сторожевой. По предварительным данным, столкнулись Lada Priora и Mercedes E500.
Сотрудники МЧС извлекли двух пострадавших с помощью гидравлического инструмента и передали их медработникам. Ликвидацией последствий ДТП занимались шесть сотрудников и 2 единицы техники МЧС.