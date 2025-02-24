Четыре человека погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии

Четыре человека погибли в результате ДТП в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщили в главке МЧС республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Авария произошла на выезде из станицы Зеленчукская в сторону станицы Сторожевой. По предварительным данным, столкнулись Lada Priora и Mercedes E500.

Сотрудники МЧС извлекли двух пострадавших с помощью гидравлического инструмента и передали их медработникам. Ликвидацией последствий ДТП занимались шесть сотрудников и 2 единицы техники МЧС.

Николай Аксенов