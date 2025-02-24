В Сочи готовятся к двухдневным снегопадам в прибрежной зоне

Коммунальные службы Сочи перешли на усиленный режим работы из-за прогнозируемых снегопадов в прибрежной части города в ближайшие двое суток. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин провел оперативное совещание с руководителями районных администраций в связи с ожидаемыми снегопадами в прибрежной зоне.

За минувшие сутки дорожные службы использовали более 333 тонн пескосоляной смеси и задействовали 147 единиц специальной техники. Специалисты проводят противогололедную обработку дорог круглосуточно с особым вниманием к мостам, развязкам, эстакадам и подъемам.

«Федеральные, краевые и муниципальные дорожники значительно увеличили количество рабочих для обработки тротуаров и лестничных спусков от наледи — в целом по городу работают порядка 350 человек. Утром на линию вышли 800 единиц общественного транспорта, все рейсы выполняются по расписанию. В некоторых населенных пунктах по погодным условиям автобусы не доезжают до конечных остановок»,— сообщил Андрей Прошунин.

Городской оперативный штаб контролирует работу всех служб. Предприятия ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Мария Удовик