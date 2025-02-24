«Азот» готов выпускать калиевую селитру с кондиционирующей добавкой

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершил монтаж стадии производства калиевой селитры с кондиционирующей добавкой.

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Суточная мощность установки составит порядка 80-90 тонн калиевой селитры с добавлением поташа, сульфата магния или моноамоний фосфата.

Ранее предприятие уже изготавливало опытные партии. Тогда продукт производился в смесителе. Дозирование добавки проходило вручную, насыпью из мешков. Смонтированная установка полностью автоматизирует этот процесс и делает подачу кондиционирующей добавки непрерывной.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Установка включает в себя: весовые дозаторы, бункера, элеватор, конвейер, вибросито и дробилку. Эта уникальная стадия производства, подобных в «Уралхиме» нет. Новая линия придумана с нуля сотрудниками цеха нитрит-нитратных солей и специалистами проектно–конструкторского отдела «Азота».

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники