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Вылетевший из Пулково лайнер не может приземлиться в Сочи из-за ветра и снегопада

Борт SU 2856 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Пулково 24 февраля в 09:39, не может приземлиться в Сочи из-за снегопада и сильного ветра с порывами до 18 м/с. Соответствующая информация появилась на сервисе Flightradar24.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самолет уже сделал около семи кругов в зоне ожидания. Планировалась, что он приземлится в крупнейшем курортном городе Краснодарского края в 13:40.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что лайнер авиакомпании «РусЛайн» не смог вылететь в Петербург из Ярославля поздним вечером 23 февраля по техническим причинам. Пассажирам предоставили горячее питание и гостиницу.

Андрей Маркелов

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