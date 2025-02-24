Вылетевший из Пулково лайнер не может приземлиться в Сочи из-за ветра и снегопада

Борт SU 2856 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Пулково 24 февраля в 09:39, не может приземлиться в Сочи из-за снегопада и сильного ветра с порывами до 18 м/с. Соответствующая информация появилась на сервисе Flightradar24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самолет уже сделал около семи кругов в зоне ожидания. Планировалась, что он приземлится в крупнейшем курортном городе Краснодарского края в 13:40.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что лайнер авиакомпании «РусЛайн» не смог вылететь в Петербург из Ярославля поздним вечером 23 февраля по техническим причинам. Пассажирам предоставили горячее питание и гостиницу.

Андрей Маркелов