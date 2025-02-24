В Казани внучка перевела со счета бабушки 400 тыс. рублей для покупки игровой валюты

В казанское отделение полиции «Сафиуллина» обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее внучка перевела 400 тыс. руб. с ее банковского счета неизвестным за оплату игровой валюты в онлайн-игре. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, школьница, увлекшаяся онлайн-игрой, взяла телефон бабушки. В процессе игры с ней связались неизвестные через мессенджер и предложили получить робуксы — внутриигровую валюту. Для этого они попросили школьницу выполнить ряд действий: войти в банковское приложение и совершить переводы на указанные счета. Доверчивая девочка, желая получить игровую валюту, перевела все сбережения бабушки — порядка 400 тыс. руб. — на счета мошенников.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Артём Дергунов