В Казани внучка перевела со счета бабушки 400 тыс. рублей для покупки игровой валюты
В казанское отделение полиции «Сафиуллина» обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее внучка перевела 400 тыс. руб. с ее банковского счета неизвестным за оплату игровой валюты в онлайн-игре. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным следствия, школьница, увлекшаяся онлайн-игрой, взяла телефон бабушки. В процессе игры с ней связались неизвестные через мессенджер и предложили получить робуксы — внутриигровую валюту. Для этого они попросили школьницу выполнить ряд действий: войти в банковское приложение и совершить переводы на указанные счета. Доверчивая девочка, желая получить игровую валюту, перевела все сбережения бабушки — порядка 400 тыс. руб. — на счета мошенников.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.