Бастрыкин затребовал доклад об убийстве младенца в Башкирии

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить об уголовном деле об убийстве полугодовалой девочки в Благовещенске (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ведомства, в преступлении подозревается мать ребенка, она дала признательные показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 18 февраля женщина задушила дочь. Возможным мотивом преступления стал долгий плач девочки. Благовещенский районный суд по ходатайству следствия арестовал фигурантку уголовного дела на два месяца. Как сообщала пресс-служба суда, обвиняемая и ее адвокат просили ограничиться домашним арестом. В обоснование ходатайства они указывали, что женщина положительно характеризуется, а ее поведение попытались объяснить послеродовой депрессией и тем, что дочь родилась недоношенной и болела. Подозреваемая при этом ссылалась на наличие у нее других детей, однако у них обнаружены телесные повреждения.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, отмечается в релизе.

Майя Иванова