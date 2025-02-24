Власти Таганрога заключили соглашение о развитии троллейбусной сети

Мэрия Таганрога заключила соглашение о развитии троллейбусной сети с АНО «Центр по развитию систем общественного транспорта». Совместная работа позволит заняться модернизацией троллейбусной сети — закупкой новых машин и обновлении линий. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Второе направление работы — проект развития ИТ -систем общественного транспорта Таганрога. Он предусматривает внедрение современных технологий, которые помогут оптимизировать управление транспортными потоками, повысить точность расписания и сделать систему общественного транспорта более удобной для горожан»,— добавила глава города.

В прошлом году жители Таганрога проголосовали за полное восстановление троллейбусного сообщения. Власти в свою очередь сообщили, что на эти цели потребуется не менее 1,5 млрд руб.