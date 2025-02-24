В Татарстане по Горьковской железной дороге в январе перевезли более 442 тыс. человек

Пригородные поезда, курсирующие по Горьковской железной дороге, в Татарстане за январь 2025 года перевезли свыше 442 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГДЖ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги Фото: Пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги

Чаще всего татарстанцы отправлялись со станций Казань (77,9 тыс. человек), Ометьево-2 (25,3 тыс.), Компрессорный (24,8 тыс.), Арск (20,6 тыс.), Свияжск (17,5 тыс.), Вахитово (11,9 тыс.).

Ранее сообщалось, что спрос на пассажирские перевозки по Горьковской железной дороге за 2024 год вырос на 3,5%.

Дарья Сайфиева