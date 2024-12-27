Спрос на пассажирские перевозки по Горьковской железной дороге вырос на 3,5% за год

За последний год на Горьковской железной дороге увеличился спрос на пассажирские перевозки — на 3,5%. Об этом сообщил замначальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александр Черемнов.

Всего в Татарстане за 11 месяцев было отправлено более 7,7 млн пассажиров, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 1,7 млн человек путешествовали в дальнем следовании, что на 1% выше показателей 2023 года, а в пригородном сообщении было перевезено 6 млн пассажиров, что на 5% больше.

С 15 декабря также введен новый график движения поездов на ГЖД. Он будет действовать до 2027 года и включает курсирование 119 пар пассажирских поездов дальнего следования, из которых 81 пара — это скорые или скоростные составы. Также планируется увеличение состава пассажирских поездов в сотрудничестве с перевозчиками.

Новый график направлен на развитие железнодорожного сообщения между регионами страны. Для жителей Татарстана добавлен дополнительный поезд №271/272, связывающий Москву и Казань. В Марий Эл изменено расписание фирменного двухэтажного поезда №058Г «Марий Эл», который теперь будет отправляться из Москвы в 19:00 и прибывать в Йошкар-Олу на следующий день в 9:35.

Влас Северин