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Сообщение о минировании школы в Таганроге не подтвердилось

В Таганроге после анонимного сообщения о том, что в школе может находится взрывное устройство, учителя и дети покинули здание. По тревоге весь состав учебного заведения выбежал, через аварийные двери на открытую территорию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о минировании не подтвердилась. Правоохранители внимательно изучили все помещения и ничего опасного не обнаружили. При этом личность дезинформатора предстоит выяснить. Оперативники уже организовали расследование инцидента.

Николай Аксенов

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