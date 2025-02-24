Сообщение о минировании школы в Таганроге не подтвердилось
В Таганроге после анонимного сообщения о том, что в школе может находится взрывное устройство, учителя и дети покинули здание. По тревоге весь состав учебного заведения выбежал, через аварийные двери на открытую территорию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Информация о минировании не подтвердилась. Правоохранители внимательно изучили все помещения и ничего опасного не обнаружили. При этом личность дезинформатора предстоит выяснить. Оперативники уже организовали расследование инцидента.