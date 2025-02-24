Сообщение о минировании школы в Таганроге не подтвердилось

В Таганроге после анонимного сообщения о том, что в школе может находится взрывное устройство, учителя и дети покинули здание. По тревоге весь состав учебного заведения выбежал, через аварийные двери на открытую территорию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о минировании не подтвердилась. Правоохранители внимательно изучили все помещения и ничего опасного не обнаружили. При этом личность дезинформатора предстоит выяснить. Оперативники уже организовали расследование инцидента.

Николай Аксенов