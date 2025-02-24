Суд обязал Театр на Васильевском восстановить арку в «Доме дешевых квартир»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск городского комитета по контролю за имуществом (ККИ) к ГБУК «Драматический театр на Васильевском». Об этом пишет «Деловой Петербург».

В иске сказано, что учреждение без согласований провело реконструкцию памятника «Дом дешевых квартир», который входит в состав ансамбля «Дом В. Н. фон Дервиза». Здание 1874 года постройки является вновь выявленным памятником, сегодня это многоквартирный жилой дом. Его площадь составляет 14,8 тыс. квадратных метров.

Как отмечает истец, в ранее существовавшей арке объекта были возведены стены, из-за этого поменялся объем всего здания, также образовалось новое помещение. При этом в заявлении указано, что Госстройнадзор не выдавал разрешения на работы. Помимо этого, чиновники подчеркивают, что устройство нового помещения мешает свободной эвакуации людей согласно пожарному плану.

«Изучили ваши вопросы. Театр оставляет их без комментариев»,— ответили «ДП» в учреждении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал ООО «Специализированный застройщик ЭВО» отреставрировать Сестрорецкий инструментальный завод на улице Воскова, 1, в Курортном районе города.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «Суд дал застройщику три года».

Дарья Астанина