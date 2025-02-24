Следствие выясняет, почему в Пугачеве люди проживают в небезопасных условиях

В Пугачеве Саратовской области следователи приступили к проверке опубликованной в СМИ информации о небезопасных условиях проживания в аварийном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным СМИ, гражданам приходится проживать в небезопасных условиях в аварийном доме № 23 поселка Нефтяников. В здании можно наблюдать плесень на стенах, там затапливает квартиры, обваливается штукатурка.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов