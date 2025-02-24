В Чувашии заведующий ветлечебницей подозревается в должностных преступлениях

В Чувашии заведующего Шыгырданской ветеринарной лечебницей подозревают в получении взятки. В отношении сотрудника ветлечебницы БУ ЧР «Батыревская районная станция по борьбе с болезнями животных» государственной ветеринарной службы республики возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Чувашия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с марта по сентябрь 2024 года подозреваемый получил от руководителя крестьянско-фермерского хозяйства более 80 тыс. руб. взамен он оформил 26 фиктивных ветеринарных справок, содержащих недостоверные сведения о продаже крупного рогатого скота, проведении клинического осмотра и необходимых исследований. Эти данные были внесены в единую государственную информационную систему учета.

Уголовные дела объединены в одно производство. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также сбора и закрепления доказательственной базы.

Артём Дергунов