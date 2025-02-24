Ростовская область лидирует в стране по количеству мужчин-инвесторов

Ростовская область вошла в число лидеров по количеству мужчин-инвесторов среди остальных регионов страны. Чаще всего брокерский счет мужчины открывают в 34 года, а средний возраст мужчины-инвестора — 38 лет, следует из сообщений приложения СберИнвестиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

В 2024 году наблюдается значительный рост интереса к инвестициям среди мужчин: количество открытых брокерских счетов увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим годом, средний объем активов в портфелях вырос на 16%, а общее количество сделок возросло на 15%. Эти данные были представлены в исследовании, проведенном СберИнвестициями к 23 февраля.

Самое большое количество мужчин среди инвесторов зарегистрировано в Чеченской Республике, Республике Крым, Санкт-Петербурге, а также в Нижегородской, Московской, Ростовской областях и Хабаровском крае.

Николай Аксенов