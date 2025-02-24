На Ставрополье установили надбавку для ухаживающих за пенсионерами и инвалидами

В Ставропольском крае с 1 января 2025 года введена новая мера поддержки для тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью I группы и пенсионерами старше 80 лет. Об этом заявили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства к прежней компенсационной выплате, которая с учетом проведеннои индексации составляет 1314 руб., теперь добавят ежемесячную надбавку в размере 1200 руб. Данную поддержку уже получили более 60 тыс. человек.

«Те, кто заботится о гражданах с инвалидностью или пожилых людях, могут учесть это время в своем страховом стаже. Для этого нужно подать заявление в клиентскую службу Социального фонда России по Ставрополью, начиная с начала года. Сроки — от нескольких месяцев до нескольких лет. Если ухаживающий живет отдельно от пенсионера или инвалида, потребуется письменное подтверждение от лица, за которым осуществляется уход, или от его законного представителя»,— говорится в сообщении.

Николай Аксенов