Главным архитектором Белгорода назначен Тимур Валеев

Замглавы управления архитектуры и градостроительства Белгорода Тимур Валеев занял должность руководителя этого управления — главного архитектора города. Это следует из данных городской администрации.

Тимур Валеев на должности главного архитектора сменил Сергея Киселева, который возглавлял управление в течение пяти лет. В ноябре 2022 года господин Киселев занял пост начальника управления архтектуры и градостроительства в Ялте. Тимур Валеев, по открытым данным, ранее занимал должность главного художника управления архитектуры и градостроительства Белгорода.

Олег Мухин

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