Жителя Ижевска будут судить за татуировку с нацистской символикой

В Удмуртии местного жителя будут судить за татуировку с нацистской символикой. Как сообщает пресс-служба СУ СК по республике, в отношении него возбудили уголовное дело за неоднократную пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики. (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие считает, что в январе 29-летний житель Ижевска, отбывающий наказание в исправительной колонии в Сарапуле, демонстрировал другим осужденным и сотрудникам администрации татуировки с символикой экстремистских движений и нацистскую символику.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобные действия.