Заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии генерал-майор полиции Константин Зыков представил сотрудникам и военнослужащим нового руководителя управления Росгвардии по Тюменской области полковника полиции Андрея Борисова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Борисов возглавил Тюменское управление Росгвардии

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Андрей Борисов возглавил Тюменское управление Росгвардии

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Благодарю за доверие возглавить территориальное управление, выполнять служебно-боевые задачи в одном из уникальных регионов страны», — отметил полковник Борисов.

Андрей Борисов родился в 1986 году, окончил Московский университет МВД России и имеет государственные и ведомственные награды. Он служит в органах внутренних дел и Росгвардии более 20 лет, прошел путь от инспектора до заместителя начальника управления Росгвардии по Брянской области и начальника центра лицензионно-разрешительной работы.

Напомним, с марта 2021 года должность руководителя управления Росгвардии по Тюменской области занимал Евгений Федоткин

Полина Щуцкая