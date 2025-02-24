В Туапсе инвалид получил дорогостоящее лекарство после вмешательства прокуратуры

Туапсинская межрайонная прокуратура добилась обеспечения инвалида необходимым лекарственным препаратом стоимостью более 130 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пациент находится под наблюдением врачей в районной больнице с 2016 года. В ноябре прошлого года онкологический консилиум назначил жителю Туапсе специальный препарат. Однако медучреждение не включило лекарство в плановую заявку на 2025 год и не направило дополнительный запрос.

После вмешательства прокуратуры министру здравоохранения Кубани внесли представление. После этого пациент получил необходимые медикаменты стоимостью более 130 тыс. руб., а ответственных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Мария Удовик