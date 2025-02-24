На Дону более 400 донских фермеров ушли из агробизнеса в 2024 году

По итогам прошлого года в Ростовской области более 400 фермерских хозяйств прекратили свою деятельность, сообщает РБК Ростов со ссылкой на президента областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) Александра Родина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края

Как отметил глава АККОР, сокращение составило 400 единиц за год, что в особенности отражается на урожае зерновых и подсолнечника — спад составил 30%. Сокращение затронуло не только растениеводство, но и животноводческие хозяйства.

По данным минсельхозпрода региона, на начало 2024 года в регионе насчитывалось около 7,6 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). «В настоящее время количество действующих едва ли превышает 7 тыс.», утверждает Александр Родин.

Эксперт связывает сокращение фермерских хозяйств с уменьшением поддержки фермеров и отсутствием прозрачности при реализации госпрограмм АПК: «Для начинающих фермеров должны быть пониженные ставки или, точнее, стартовая субсидия», уверен господин Родин.

Снежана Стодольская