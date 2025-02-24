На Дону более 400 донских фермеров ушли из агробизнеса в 2024 году
По итогам прошлого года в Ростовской области более 400 фермерских хозяйств прекратили свою деятельность, сообщает РБК Ростов со ссылкой на президента областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) Александра Родина.
Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края
Как отметил глава АККОР, сокращение составило 400 единиц за год, что в особенности отражается на урожае зерновых и подсолнечника — спад составил 30%. Сокращение затронуло не только растениеводство, но и животноводческие хозяйства.
По данным минсельхозпрода региона, на начало 2024 года в регионе насчитывалось около 7,6 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). «В настоящее время количество действующих едва ли превышает 7 тыс.», утверждает Александр Родин.
Эксперт связывает сокращение фермерских хозяйств с уменьшением поддержки фермеров и отсутствием прозрачности при реализации госпрограмм АПК: «Для начинающих фермеров должны быть пониженные ставки или, точнее, стартовая субсидия», уверен господин Родин.