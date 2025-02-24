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В Кочубеевском округе определили дизайн мемориала в память о бойцах СВО

В Кочубеевском округе Ставропольского края завершилось голосование за будущий облик мемориала войнам СВО. Опрос проходил в телеграм-канале главы округа Алексея Клевцова.

Фото: Алексей Клевцов - глава Кочубеевского муниципального округа

Фото: Алексей Клевцов - глава Кочубеевского муниципального округа

Из более тысячи проголосовавших, 74% поддержали проект с изображением военнослужащего, символа Z, георгиевской ленты и летящих журавлей.

Открытие мемориала запланировано на 2025 год.

Власти края неоднократно заявляли, что мемориалы в память об участниках СВО появятся во всех территориях региона.

Николай Аксенов

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