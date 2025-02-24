Три жителя Липецка стали фигурантами уголовного дела о порче трамвая в Ярославле

В Ярославле трое жителей Липецка стали фигурантами уголовного дела о вандализме (ст. 214 УК РФ, до трех лет лишения свободы) на территории трамвайного депо, сообщили в УМВД России по Ярославской области. Подозреваемые якобы нанесли аэрозольной краской граффити на борт трамвая. Ущерб оценен в 184 тыс. руб.

В полиции сообщили, что подозреваемых установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, ими стали двое молодых людей 2003 года рождения и один 2001 года рождения. Их имена не раскрываются. Один из них был задержан в Ярославле, а двое других — в Липецке. Также полиция установила, что эти лица причастны к надписям на фасаде здания по улице Чкалова в Ярославле.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 16 февраля на новом трамвае, стоявшем в депо, появилось граффити. Охранники на месте преступления заметили троих человек, но поймать их не смогли. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм».

Мария Старикова