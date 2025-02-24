Прокуратура контролирует расследование гибели подростка в ДТП в Волгограде

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела о гибели подростка в дорожной аварии (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло напротив дома № 15 на ул. Ополченской в Волгограде около 18:05 накануне, 23 февраля. Там иномарка «Мерседес Е-200», за рулем которой находился 27-летний мужчина, сбила 16-летнюю девочку. В момент аварии несовершеннолетняя переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка погибла на месте происшествия. На место выезжал прокурор Тракторозаводского района Волгограда Олег Кабаков.

Павел Фролов