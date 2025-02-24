Глава СКР хочет знать, почему саратовцы проживают в опасном для жизни доме

И.о. начальника саратовского следственного управления Иван Михайлин доложит о ходе процессуальной проверки по сведениям о нарушении жилищных прав саратовцев. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Также Ивану Михайлину предстоит доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее СМИ передали, что жителям аварийного двухэтажного дома в Саратовской области приходится проживать в опасных для здоровья и жизни условиях. Здание 1963 года постройки признали аварийным в январе 2022 года, но его до сих пор не расселили, не обслуживают и не ремонтируют.

Павел Фролов