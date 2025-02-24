Еще два года запросило обвинение журналистке Марии Пономаренко

Сторона обвинения запросила еще два года лишения свободы алтайской журналистке Марии Пономаренко в рамках второго уголовного дела о применении насилия, совершенного в отношении сотрудников колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ). С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору прокурор просит назначить ей четыре года лишения свободы, сообщила «Ъ-Сибирь» сторона защиты журналистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Пономаренко

Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ Мария Пономаренко

Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ

Обвинения по второму делу Марии Пономаренко были предъявлены в декабре 2023 года. По версии следствия, она якобы отдавила ноги конвоирам, когда они пытались принудительно доставить ее на дисциплинарную комиссию. Тогда же стало известно, что журналистка признала свою вину, однако отказалась давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Как писал «Ъ-Сибирь», первый приговор Марии Пономаренко был вынесен судом Алтайского края в середине февраля 2023 года. Ее приговорили к шести годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Согласно версии следствия, в марте 2022 года фигурантка дела написала в Telegram, что российские войска нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. В Минобороны РФ эту информацию опровергли, при этом журналистка якобы знала о ее недостоверности, считают правоохранители.

Александра Стрелкова