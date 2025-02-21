В Ространснадзоре определили сроки открытия аэропорта Краснодара

Воздушные гавани юга России, включая аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя и Ростова-на-Дону, находятся в высокой степени готовности к возобновлению полетов. Об этом сообщает интернет-портал «News.ru» со ссылкой на председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре Олега Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Эксперт подчеркнул, что аэропорты возобновят работу только после окончания СВО. По его словам, воздушные хабы откроют, когда будет подписано соглашение, гарантирующее прекращение обстрелов.

По данным Ространснадзора, после получения разрешения аэропорты смогут начать работу в течение семи дней. Однако администрация краснодарского аэропорта предполагает, что процесс может занять больше времени из-за необходимости согласования расписания с авиакомпаниями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что несмотря на временное закрытие, персонал аэропорта Краснодара проходит регулярное обучение, проводится оценка технического состояния объектов. Часть специалистов при этом проходит стажировки в авиахабе Сочи, где может применять все навыки на практике.

В январе 2025 года воздушные гавани Кубани начали поиск сотрудников: инспекторов досмотра, кинологов, грузчиков, водителей спецтехники и операторов видеонаблюдения. При этом в пресс-службе холдинга «Аэродинамика» опровергли слухи о возможном открытии аэропорта Краснодара.

Нурий Бзасежев