В Железноводске без воды остались 16 санаториев, суд и мэрия. Ограничение затронуло 400 абонентов, две котельные, лицей № 2, детский сад № 6 «Улыбка» и гостиницу «Жемчужина Кавказа», сообщили в горводоканале.

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Причиной отключения стал прорыв трубы на улице Чайковского, 6. Сейчас там работает аварийная бригада. В водоканале уточнили, что в посёлках Иноземцево и Капельница подача воды будет осуществляться в обычном режиме.

Ранее в центре Ставрополя аварийным бригадам удалось устранить разрыв подземной магистрали на теплотрассе, где накануне без тепла остались жители 14 многоэтажных домов.

Николай Аксенов