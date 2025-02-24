Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Железноводске без воды остались 16 санаториев

В Железноводске без воды остались 16 санаториев, суд и мэрия. Ограничение затронуло 400 абонентов, две котельные, лицей № 2, детский сад № 6 «Улыбка» и гостиницу «Жемчужина Кавказа», сообщили в горводоканале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной отключения стал прорыв трубы на улице Чайковского, 6. Сейчас там работает аварийная бригада. В водоканале уточнили, что в посёлках Иноземцево и Капельница подача воды будет осуществляться в обычном режиме.

Ранее в центре Ставрополя аварийным бригадам удалось устранить разрыв подземной магистрали на теплотрассе, где накануне без тепла остались жители 14 многоэтажных домов.

Николай Аксенов

Новости компаний Все