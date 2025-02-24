20 лет за 2 убийства

Приморский краевой суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении известного в регионе предпринимателя Армена Бабакохяна. За организацию более 20 лет назад двух убийств — совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко — Бабакохян проведет 20 лет в колонии. По версии следствия, мотивами преступлений являлись разногласия Армена Бабакохяна с партнерами по бизнесу. Подсудимый свою вину в организации преступлений отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«По результатам апелляционного пересмотра уголовного дела в отношении Армена Бабакохяна отклонены доводы о непричастности осужденного к совершению преступлений, и наказание в виде 20 лет лишения свободы оставлено без изменений»,— сообщила сегодня, 24 февраля, прокуратура Приморья. «Позиция защиты не изменилась — мой доверитель невиновен, у него не было корыстных мотивов, как настаивает следствие, для организации убийств»,— прокомментировал «Ъ» итог рассмотрения апелляции адвокат подсудимого Руслан Ли. Он добавил, что решение о дальнейших действиях защита примет после изучения мотивировочной части определения крайсуда.

В ноябре прошлого года судья Фрунзенского районного суда Владивостока Татьяна Курышова признала Армена Бабакохяна виновным в организации двух убийств по найму (ч. 3 ст. 33 и п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В качестве наказания подсудимый получил 20 лет колонии строгого режима (гособвинение запрашивало 24 года) и штраф в размере десятикратной суммы взятки — 1,3 млн руб.

По версии следствия, осенью 2001 года Армен Бабакохян на почве разногласий в бизнесе с Евгением Киргинцевым заказал его убийство киллеру ОПГ «Трифоновские» Игорю Ковальчуку.

Вознаграждение составило $10 тыс. 10 октября 2001 года был взорван джип Toyota Land Cruiser, на котором господин Киргинцев отъезжал от здания ночного клуба «Наутилус».

По данным следствия, радиоуправляемая бомба была прикреплена к днищу автомобиля. С черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями предприниматель был доставлен в больницу и впоследствии скончался.

А 26 июня 2002 года в подъезде жилого дома по проспекту Острякова во Владивостоке погиб от взрыва бомбы Олег Сединко. Он являлся учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя современными кинотеатрами. По версии следствия, Армен Бабакохян, у которого возник конфликт на почве бизнеса с господином Сединко, заказал его убийство тому же киллеру Ковальчуку. На этот раз в качестве вознаграждения исполнителю преступления были переданы Lexus 470 и $15 тыс.

Что касается эпизода со взяткой, то по материалам дела Армен Бабакохян через своего брата передал сотруднику СИЗО 130 тыс. руб. «за различные преференции».

Показания на Армена Бабакохяна дал Игорь Ковальчук. По его словам, заказчик был недоволен совместным бизнесом с Евгением Киргинцевым и Олегом Сединко. Первый якобы добивался от Армена Бабакохяна продажи доли в ночном клубе «Наутилус». А господин Сединко не ставил в известность своего партнера о бизнес-процессах, в частности, скрывал размер прибыли.

Армен Бабакохян вину в организации двух убийств отрицал, признавая факт передачи взятки. По словам подсудимого, Игорь Ковальчук его оговорил, а в действительности у него не было мотивов для убийств господ Киргинцева и Сединко.

Армен Бабакохян настаивал, что долю Олега Сединко в бизнесе получили его родственники, а ночной клуб «Наутилус» являлся убыточным.

Известно, что еще в ходе процесса во Фрунзенском райсуде Армен Бабакохян изъявил желание принять участие в СВО, направив соответствующее заявление в Минобороны. «Ответа мы так и не получили до сих пор»,— сообщил адвокат Ли.

Между тем в Ленинский райсуд Владивостока направлено для рассмотрения по существу еще одно уголовное дело в отношении Армена Бабакохяна и его брата Эдуарда. Согласно версии следствия, уже находясь в СИЗО по обвинению в организации убийств, Армен Бабакохян вместе с младшим братом Эдуардом пытался при помощи шантажа принудить одного из свидетелей дать ложные показания о своей невиновности в ходе судебного процесса. Свидетель был вынужден дать устное согласие, но «в судебном заседании рассказал правду».

Игорь Ковальчук после череды судебных разбирательств был в итоге приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство семи человек, включая Евгения Киргинцева и Олега Сединко.

Алексей Чернышев, Владивосток