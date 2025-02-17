Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Электричка сбила петербуржца на ж/д станции Ручьи, пострадавший в больнице

Сотрудники транспортной полиции Петербурга проводят проверку по факту травмирования человека на Октябрьской железной дороге. Инцидент произошел накануне, 16 февраля, на железнодорожной станции Ручьи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции выяснили, что около пяти часов вечера воскресенья молодого мужчину сбил электропоезд сообщением «Кузнечное — Санкт-Петербург-Финляндский». Личность пострадавшего установлена — им оказался 20-летний местный житель.

По предварительной информации, на момент приближения состава молодой человек шел в наушниках вдоль железнодорожного полотна. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузовой поезд насмерть сбил 80-летнюю жительницу Ленинградской области. Происшествие с летальным исходом случилось на прошлой неделе на Северном переезде в городе Лодейное Поле.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...