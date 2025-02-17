Электричка сбила петербуржца на ж/д станции Ручьи, пострадавший в больнице

Сотрудники транспортной полиции Петербурга проводят проверку по факту травмирования человека на Октябрьской железной дороге. Инцидент произошел накануне, 16 февраля, на железнодорожной станции Ручьи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции выяснили, что около пяти часов вечера воскресенья молодого мужчину сбил электропоезд сообщением «Кузнечное — Санкт-Петербург-Финляндский». Личность пострадавшего установлена — им оказался 20-летний местный житель.

По предварительной информации, на момент приближения состава молодой человек шел в наушниках вдоль железнодорожного полотна. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузовой поезд насмерть сбил 80-летнюю жительницу Ленинградской области. Происшествие с летальным исходом случилось на прошлой неделе на Северном переезде в городе Лодейное Поле.

Андрей Цедрик