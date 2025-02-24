Кредиторы Азовской судоремонтной компании предъявили ей требования на 200 млн

Временный управляющий АО «Азовская судоремонтная компания» Михаил Колбин сообщил о получении требования в размере 306,7 тыс. руб. от ООО «ПТБ "Южное"». Основанием для включения требования в третью очередь реестра стал договор об оказании услуг по защите универсального перегрузочного терминала Азовской судоремонтной компании от актов незаконного вмешательства. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом на сегодняшний день размер требований кредиторов АО «Азовская судоремонтная компания» превышает 200 млн руб. Самый крупный кредитор общества — АО «Ейский портовый элеватор» — предъявил компании, находящейся в процедуре банкротства, требования на 110,6 млн руб. по договорам займов, оказания услуг и аренды транспортных средств, а также 72,8 млн руб. по договору купли-продажи и допсоглашениям. В числе прочих кредиторов судоремонтной компании — ФГУП «Управление вневедомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» (3,3 млн руб.), ООО «Ейск-Приазовье-Порт» (3 млн руб.), ООО «Дилер» (1,2 млн руб.) и пр.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, в марте 2024 года АО «Азовская судоремонтная компания» обратилось в суд с заявлением о признании себя несостоятельным. 6 марта 2024 года заявление о признании должника банкротом было принято к производству, в отношении общества назначена процедура наблюдения. Следующее заседание по результатам наблюдения и о признании компании банкротом состоится 26 мая 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Азовская судоремонтная компания» (АО «АСК») зарегистрировано в Ейске в 2003 году. Уставный капитал общества, основным видом деятельности которого является транспортная обработка грузов,— 10 тыс. руб. Управляющий АО — Максим Божко. Имена совладельцев — скрыты. По итогам 2023 года выручка АСК составила 51 тыс. руб., убыток — 10,7 млн руб. Последняя крупная выручка компании датируется 2019 и 2020 годами — 46 млн руб. и 18,9 млн руб. соответственно. Единственный безубыточный за шесть лет год АО «АСК» — 2020-й, когда чистая прибыль компании составила 104 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко