Военного комиссара осудят за взяточничество при выдаче военных билетов

Тайшетский горсуд Иркутской области избрал меру пересечения в отношении военного комиссара Тайшета, Тайшетского и Чунского районов. Его поместили под домашний арест на два месяца, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, фигурант дела в 2024 году за 250 тыс. руб. выдал военный билет, содержащий ограничения, не позволяющие быть призванным на срочную военную службу. Еще 600 тыс. руб., считают правоохранители, он получил за подготовку ложных сведений при прохождении призывником медкомиссии, сообщили в региональном СУ СКР.

Подношения передавались через посредников. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Александра Стрелкова