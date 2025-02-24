В селе Борское Самарской области ночью горела школа

Инцидент произошел ночью 22 февраля в Борском районе. В 01:57 (MSK+1) поступила информация о возгорании в здании Усманского филиала средней образовательной школы № 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

По прибытии пожарных было установлено, что из окна первого этажа идет густой черный дым. Центр управления кризисных ситуаций объявил ранг пожара «1-БИС». Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, подан ствол «Б», эвакуированы два человека.

Пожарные обнаружили очаг возгорания — в кабинете технологии горел учебный деревообрабатывающий станок.

В 03:46 (MSK+1) была объявлена полная ликвидация пожара. Причины происшествия устанавливаются, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Алексей Алексеев