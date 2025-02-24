Глава СК России заинтересовался нападением на продавца в магазине в Самарской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе проверки информации о хулиганстве группой мужчин в магазине. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в медиапространстве распространилась информация, что группа мужчин отказалась отказалась платить за товар в магазине и «высказывала угрозы убийством продавщице». По данному факту в СК России по Самарской области организовали проверку по признакам преступления по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Новокуйбышевске начали расследовать нападение покупателей на продавца магазина, который потребовал от покупателей произвести оплату. В ответ на это посетители совершили противоправные действия в отношении потерпевшего.

Руфия Кутляева