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В Новокуйбышевске расследуют нападение покупателей на продавца магазина

Силовики начали расследование в связи с публикациями о нападении покупателей на продавца магазина в Новокуйбышевске. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области в субботу, 22 февраля.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следователи обратили внимание на сообщения в СМИ об инциденте. Журналисты написали, что в Новокуйбышевске посетители магазина не оплатили товар.

Это заметил продавец, который потребовал от покупателей произвести оплату. В ответ на это посетители торговой точки совершили в отношении потерпевшего противоправные действия. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.

Георгий Портнов