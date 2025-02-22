В Новокуйбышевске расследуют нападение покупателей на продавца магазина
Силовики начали расследование в связи с публикациями о нападении покупателей на продавца магазина в Новокуйбышевске. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области в субботу, 22 февраля.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Следователи обратили внимание на сообщения в СМИ об инциденте. Журналисты написали, что в Новокуйбышевске посетители магазина не оплатили товар.
Это заметил продавец, который потребовал от покупателей произвести оплату. В ответ на это посетители торговой точки совершили в отношении потерпевшего противоправные действия. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.