«Локомотив» отправил в пермский «Молот» нападающего

Нападающий «Локомотива» Илья Николаев вернулся в пермский «Молот». Об этом говорят данные сайта Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, в декабре 2024 года «Локомотив» подписал пробный контракт с Ильей Николаевым. Однако форварда почти сразу командировали в «Молот», который является фарм-клубом «Локомотива». В феврале нападающий дебютировал и за «Локомотив» — в матче с «Куньлунем», и забил гол. Однако, как отмечал главный тренер «Локомотива», это был лишь один из этапов подготовки нападающего.

«Мы его пригласили не просто попаду — не попаду. Мы хотим, чтобы он побыл с первой командой опять. Он же сборы в Сочи проходил, сейчас еще часть. Поступательное движение здесь. Это как этап подготовки к первой команде»,— говорил на одной из пресс-конференций наставник железнодорожников.

Алла Чижова