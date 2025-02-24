НБКИ: в январе размер лимитов по новым кредитным картам в Башкирии упал на 6%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе этого года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Башкирии равнялся 87,6 тыс. руб., что на 6,3% меньше, чем в декабре прошлого года (93,5 тыс. руб.).

Самый значительный средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе отмечался в Москве (123,4 тыс. руб.), Московской области (113,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (108,2 тыс. руб.).

В январе средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в регионах России составил 95,6 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,1% (в декабре 2024 года он равнялся 100,8 тыс. руб.).

Майя Иванова