Курским переселенцам начнут выплачивать по 65 тысяч рублей на этой неделе

Курские переселенцы начнут на этой неделе получать ежемесячные выплаты по 65 тыс. руб. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что деньги из резервного фонда правительства поступят в регион в ближайшее время.

Выплаты начислят жителям приграничных районов, которые потеряли свое имущество из-за боев с вооруженными силами Украины. Ранее более 112,68 тыс. человек получили по 150 тыс. руб. за разрушенное жилье. Всего власти потратили на это почти 16,9 млрд руб.

Александр Хинштейн на заседании облправительства напомнил, что ежемесячные выплаты по 65 тыс. руб. будут производиться по поручению президента Владимира Путина. На прошлой неделе он поручил начислять сумму средней зарплаты в регионе до полного освобождения территории региона.

Врио губернатора рассказал, что жители региона в соцсетях спрашивают у него, как именно была рассчитана средняя зарплата и кто ее получает. На это господин Хинштейн ответил: «Это те цифры, которые нам дают статистика и наш минэк. Складываются они из средней температуры по больнице и отражают медиану. Мы на эти цифры никак не влияем».

Помимо выплат за потерю имущества власти Курской области возмещают переселенцам временную аренду жилья. По словам врио замгубернатора Андрея Белостоцкого, к сегодняшнему дню более 16,35 тыс. человек получили около 975,18 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж