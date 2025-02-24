В ТРК «Колизей Cinema» может появиться первый ресторан

Группа «РИАЛ», управляющая торгово-развлекательный комплексом «Колизей Cinema», планирует открыть в молле ресторан. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в управляющей компании, девелопер получил заявку от двух организаторов общепита на открытие ресторанов в ТРК. Какой ресторан будет открыт и в какой части здания – пока не решено, отметили в «РИАЛе»,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Торгово-развлекательный комплекс «Колизей Cinema» общей площадью 30 тыс. кв. м. открылся в 2007 году. В ТРК размещаются магазины крупных сетей («Спортмастер», «М Видео»). До 2023 года в составе ТРК работал ныне закрытый мультиплекс. Сейчас это единственный ТРК в центре Перми, где полностью отсутствуют заведения общепита.