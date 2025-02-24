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Башкортостан
24.02.2025, 12:57
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12.02.2025
Банк Уралсиб
Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году
11.02.2025
Башкирэнерго
ООО «Башкирэнерго» наращивает количество техприсоединений в Башкирии
12.02.2025
Мегафон
Для медучреждений Уфы ускорили мобильный интернет
18.12.2024
Благовещенский завод ОМК
Программы для развития благовещенских заводчан признали лучшими программами корпоративного обучения в России